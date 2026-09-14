Ankara’da FETÖ/PDY operasyonu: 4 şüpheli gözaltında

Ankara'da FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, gaybubet evlerinde saklandıkları ve burada saklanan örgüt mensuplarına yardım ettikleri tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Başsavcılığın açıklamasına göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda belirlenen 4 şüpheliye yönelik bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Başsavcılıkça haklarında gözaltı kararı verilen 4 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı