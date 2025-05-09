Ankara'da Fayans Yüklü Tır Devrildi: 1 Yaralı

Kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında, Eskişehir- Ankara karayolunda seyir halindeki fayans yüklü bir tırın devrilmesiyle tırın şoförü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir- Ankara karayolunda seyir halindeki fayans yüklü bir tırın devrilmesi sonucu trafik kazası meydana geldi. Sabah saatlerinde yaşanan kazada, tır Ankara yönüne doğru ilerlerken henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kaza sonrası tır yolun büyük bir bölümünü kapatırken, Ankara istikameti trafiğe tamamen kapatıldı. Bölgede kilometrelerce uzayan araç kuyrukları oluştu. Sürücüler uzun süre yolda mahsur kalırken, olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada tır şoförünün hafif şekilde yaralandığı ve olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Karayolları ve kurtarma ekipleri, yolu trafiğe açmak için çalışmalarını sürdürürken, yetkililer sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirdi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.