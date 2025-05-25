Ankara'da Ev Sahibine Hırsızlık Şoku

Ankara'da Ev Sahibine Hırsızlık Şoku
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Ankara'nın Akyurt ilçesinde, kapının önünde oturan ev sahibinin gözleri önünde eve giren hırsız, değerli eşyaları ve nakit parayı alarak kaçtı. Olay sonrası mahalle sakinleri tedirginlik yaşarken, polis şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.

Kapının önünde oturan ev sahibine hırsızlık şoku

ANKARA - Ankara'nın Akyurt ilçesinde ev sahibi kapının önünde oturduğu sırada eve giren hırsız, değerli eşyaları alarak kaçtı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Akyurt ilçesi Atatürk Mahallesi Çağlayan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, ev sahibi kapının önünde oturduğu sırada içeri giren kimliği belirsiz kişi veya kişiler, evdeki ziynet eşyaları ile nakit parayı alarak kaçtı. Durumu fark eden ev sahibi hemen polisi aradı. Olay yerine gelen ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak, şüphelilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Olayın ardından mahalle sakinleri büyük tedirginlik yaşarken, yetkililer vatandaşları benzer durumlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS EMRE KARADAŞ - 3.Sayfa
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