Yasak aşk dehşeti! Eski sevgilisinin ailesi işkence edip burnunu ve kulağını kopardı

Yasak aşk dehşeti! Eski sevgilisinin ailesi işkence edip burnunu ve kulağını kopardı
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Yasak aşk dehşeti! Eski sevgilisinin ailesi işkence edip burnunu ve kulağını kopardı
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Ankara'da evli bir kadın M.A. ile ilişki yaşadıktan sonra ayrılıp babaevine yerleşti. Kadının ağabeyi ve babası M.A.'yı "konuşma" bahanesiyle çağırdıktan sonra alıkoyup işkence etti. Kadının ağabeyi ile babası, burnunu ve kulağını koparttıkları işkence anlarını da kamerayla kayda aldı.

Ankara'da kan donduran bir olay yaşandı. İddialara göre, Aydın'da yaşayan evli bir kadın, M.A. ile yaşadığı ilişki ortaya çıkınca erkek arkadaşıyla birlikte başka bir şehre taşındı. Bir süre sonra M.A. ile anlaşmazlık yaşayan kadın, Ankara'ya gelerek babaevine yerleşti.

AĞABEYİ VE BABASI KAÇIRIP KULAĞINI KOPARDI

Kadının ağabeyi ve babası, tuzağa düşürmek istedikleri M.A.'yı Ankara'ya çağırarak, konuşmak istediklerini söyledi. Teklifi kabul M.A.'yı Ankara'da alıkoyan baba ile ağabey, kaçırdıkları adamı ıssız bir yere götürdü. Burada işkenceye maruz kalan M.A.'nın kulağı ve burnu koparıldı.

İŞKENCE ANLARINI KAYDETTİLER

Öldüresiye darp edilen adam, ağabey tarafından da kamera kaydına alındı. Darp edilmesinin ardından hastaneye kaldırılan M.A.'nın burada da sevgilisi tarafından şikayetçi olmaması için tehdit edildiği ileri sürüldü.

ÖLDÜRESİYE DARPTAN SONRA SEVGİLİSİNİN AİLESİYLE BİR ARAYA GELMİŞ

Öldüresiye darp edilen M.A.'nın olayın ardından kız arkadaşının ailesiyle bir araya geldiği görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde M.A.'nın evlilik işlemlerini başlatmak için ziyarete geldiği ve uğradığı işkence hakkında konuştuğu görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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