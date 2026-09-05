Haberler

Ankara'da Düğün Konvoyunda Makas Atan Sürücülere 149 Bin Lira Ceza

Ankara'da Düğün Konvoyunda Makas Atan Sürücülere 149 Bin Lira Ceza
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Keçiören ilçesinde düğün konvoyunda trafik güvenliğini tehlikeye atarak makas atan üç sürücü yakalandı. Sürücülere toplam 149 bin lira ceza kesilirken, araçları emniyet otoparkına çekildi ve ehliyetlerine el konuldu. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Ankara'da düğün konvoyunda trafik güvenliğini tehlikeye atacak şekilde araç kullanan ve makas atan üç sürücüye toplam 149 bin lira ceza kesildi. Sürücülerin araçları emniyet otoparkına çekilirken, ehliyetlerine de el konuldu.

Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düğün konvoyunda tehlikeli hareketler sergileyerek trafik güvenliğini tehlikeye sokan ve makas atan sürücülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde B.Y., B.K. ve N.K. isimli sürücüler yakalanarak gözaltına alındı. Sürücülere toplam 149 bin lira ceza kesildi, araçları emniyet otoparkına çekili ve ehliyetlerine de el konuldu.

Şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Eski bakanın doktorundan ilk ifade! Tüm sorulara aynı cevabı verdi

Eski bakanın doktorundan ilk ifade! Tüm sorulara aynı cevabı verdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tepki çeken tesettür defilesi

Tepki çeken tesettür defilesi
Real Madrid kaybetti, takım karıştı! Arda Güler’i hiç böyle görmediniz

Real Madrid kaybetti, takım karıştı! Arda'yı hiç böyle görmediniz
Son seçimleri en yakın tahmin eden şirketten yeni anket! DEM Parti yerini kaptırdı

Son seçimleri bilen şirketten yeni anket! DEM Parti yerini kaptırdı
“Mankenler Kraliçesi”ydi, şimdi oto sanayide lokanta işletiyor! Son hali dikkat çekti

Oto sanayide lokanta işleten "Kraliçe"nin son hali dikkat çekti
Kayseri'de 16 yıl önce merak edip başladı! Şimdi 20 bin ağacın sahibi

Hobi olarak başladı şimdi para basıyor
Türkiye’deki aktif volkanın kalbine indiler! Korkutan hareketlilik

Türkiye’deki aktif volkanın kalbine indiler! Korkutan hareketlilik
Sakatlanan Osimhen'den ilk açıklama geldi

Sakatlanan Osimhen'den ilk açıklama