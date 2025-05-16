Ankara'da Dere Yatağında Bıçaklanmış Bir Adamın Cesedi Bulundu

Ankara'da Dere Yatağında Bıçaklanmış Bir Adamın Cesedi Bulundu
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Çankaya ilçesinde, Mürsel Uluç Mahallesi'nde bir kişi dere yatağında bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 40 yaşındaki Haydar Çakmak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, katil zanlısını yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir kişi dere yatağında bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Mürsel Uluç Mahallesi'ndeki dere yatağında tartışma sesi duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından şahsın Haydar Çakmak (40) olduğu tespit edilirken, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak darbeleri aldığı belirlendi. Sağlık ekipleri Çakmak'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Çakmak'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, polis ekipleri katil zanlısı veya zanlılarının yakalanması çalışmalara başladı. Öte yandan Çakmak'ın her gün iş yerine dere yatağını kullanarak, yaya bir şeklide gittiği öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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