Akyurt'ta market deposunda yangın

Ankara'nın Akyurt ilçesinde bir marketin deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Olay, Ankara'nın Akyurt ilçesindeki Çınar Mahallesi'nde bir marketin deposunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, market deposunda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine deponun olduğu yere itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Deponun dış kısmında istiflenmiş plastik kasaların alevli yanar vaziyette olduğunu gören itfaiye ekibi, yangını söndürdü, soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Dumandan etkilenen 4 kişi tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı