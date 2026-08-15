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Akyurt'ta market deposunda yangın

Akyurt'ta market deposunda yangın
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Ankara'nın Akyurt ilçesinde bir marketin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırılırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde bir marketin deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Olay, Ankara'nın Akyurt ilçesindeki Çınar Mahallesi'nde bir marketin deposunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, market deposunda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine deponun olduğu yere itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Deponun dış kısmında istiflenmiş plastik kasaların alevli yanar vaziyette olduğunu gören itfaiye ekibi, yangını söndürdü, soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Dumandan etkilenen 4 kişi tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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