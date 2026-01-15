Haberler

Hakan Çakır cinayet davasında gerginlik: Adliye koridoruna polis sevk edildi

Güncelleme:
Ankara'nın Keçiören ilçesinde Hakan Çakır'ın hayatını kaybettiği kavgayla ilgili davada sanık ve müşteki yakınları arasında mahkeme öncesi tartışma çıktı. Gerginlik üzerine polis müdahale etti.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 23 yaşındaki Hakan Çakır'ın hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin açılan davada, sanık ve müşteki yakınları arasında duruşma öncesi tartışma çıktı. Gerginlik üzerine adliye koridoruna polis ekipleri çağrıldı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde Hakan Çakır'ın (23) yaşamını yitirdiği kavgaya ilişkin, 2'si çocuk 5 sanık hakkında açılan davanın görülmesine Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 10.00'da başlandı. Dosyada gizlilik kararı bulunurken, duruşma kapalı görülüyor. Duruşma öncesi mahkeme salonu önünde sanık ve müşteki yakınları arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine polis ekipleri adliye koridoruna sevk edilirken, sanık yakınları güvenlik gerekçesiyle koridor dışına çıkarıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
