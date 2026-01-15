Hakan Çakır cinayet davasında gerginlik: Adliye koridoruna polis sevk edildi
Ankara'nın Keçiören ilçesinde Hakan Çakır'ın (23) yaşamını yitirdiği kavgaya ilişkin, 2'si çocuk 5 sanık hakkında açılan davanın görülmesine Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 10.00'da başlandı. Dosyada gizlilik kararı bulunurken, duruşma kapalı görülüyor. Duruşma öncesi mahkeme salonu önünde sanık ve müşteki yakınları arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine polis ekipleri adliye koridoruna sevk edilirken, sanık yakınları güvenlik gerekçesiyle koridor dışına çıkarıldı. - ANKARA