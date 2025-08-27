Ankara'da Darp Olayında 7 Şüpheli Yakalandı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir kişiyi darp eden 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 26 Ağustos Salı gecesi saat 02.00 sıralarında Yenimahalle'de E.A. isimli şahıs, 7 kişi tarafından darbedildi. Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın E.A isimli şahıs ile arkadaşı E.Y.'nin eğlence mekanı çıkışında mekan çalışanları tarafından darp edilmesi sonucu yaşandığını tespit etti. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan ekipler, şahsı yaralayan iş yeri çalışanları M.İ., T.B., A.C., S.Ç., İ.Y., S.K. ve B.K. isimli 7 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin adli işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - ANKARA