Ankara'da Darp Olayında 7 Şüpheli Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yenimahalle'de bir kişiyi darbeden 7 şüpheli, emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay, bir eğlence mekanının çıkışında meydana geldi.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir kişiyi darp eden 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 26 Ağustos Salı gecesi saat 02.00 sıralarında Yenimahalle'de E.A. isimli şahıs, 7 kişi tarafından darbedildi. Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın E.A isimli şahıs ile arkadaşı E.Y.'nin eğlence mekanı çıkışında mekan çalışanları tarafından darp edilmesi sonucu yaşandığını tespit etti. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan ekipler, şahsı yaralayan iş yeri çalışanları M.İ., T.B., A.C., S.Ç., İ.Y., S.K. ve B.K. isimli 7 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin adli işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Mahsun Kırmızıgül, 25 yıl sonraki buluşmanın detaylarını açıkladı

25 yıllık küslüğün ardından masada konuşulanlar ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğretmen, polis, doktor, hemşire! İşte 200'den fazla mesleğe göre yeni memur maaşları

Öğretmen, polis, hemşire! İşte 200'den fazla mesleğe göre yeni maaşlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.