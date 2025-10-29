Haberler

Ankara'da Çocuk Kaçırma İddialarıyla İlgili Gözaltı

Güncelleme:
Mamak ilçesinde sosyal medyada 10 kadının çocuk kaçırdığına dair yanlış bilgiler paylaşan bir şahıs gözaltına alındı. Polis, yapılan paylaşımların gerçek dışı olduğunu ve konuyla ilgili kayıpların bulunmadığını açıkladı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde sosyal medyada 10 kadının çocuk kaçırdığına dair dezenformasyon içerikli paylaşım yaptığı tespit edilen bir şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, sosyal medyada 10 tane kadın fotoğrafının altında, "organ mafyası üyelerinin Ankara'nın Mamak ilçesinde çocukları kaçırma girişiminde bulunduğu" iddiasıyla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. Polis ekiplerince Mamak'ta konuyla ilgili bir kayıp, kaçırılma müracaatı bulunmadığı öğrenildi. Yapılan paylaşımlarda ortaya atılan iddialar ve kullanılan görseldeki kadınlara ait fotoğrafların ise Türkiye'de herhangi bir kriminal olayda yer almadığı belirlendi. Görsel üzerinden yapılan araştırmalarda ise, görselin yabancı bir sitede de interpol tarafından aranan şahıslar olarak servis edildiği tespit edildi. Paylaşımı yaptığı tespit edilen Y.K. isimli şahıs polis ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu yakalandı. Gözaltına alınan Y.K. isimli şahıs hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan adli tahkikat başlatıldığı öğrenildi. - ANKARA

