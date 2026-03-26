Ankara'da bir çocuğu darp eden 2 çocuk tutuklandı
Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir çocuğun kemer ve sopayla darp edilmesi olayı sonrası iki çocuk tutuklandı. Olayın görüntülerinin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte başlatılan soruşturma sonucunda F.C.B. ve A.A. gözaltına alındı.
Ankara'da bir çocuğun önünü kesip darp edip kemer ve sopayla darp eden 2 çocuk tutuklandı.
Olay, Polatlı ilçesi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, bir grup çocuk, önünü kestikleri ve husumetli oldukları akranına saldırdı. Kemer ve sopayla darp edilen çocuğun o anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kayda alındı. Görüntülerde, darp edilen çocuğun çığlık attığı ve kendisini korumaya çalıştığı anlar yer aldı. Ekipler, görüntülerin sanal medya üzerinden yayılmasının ardından soruşturma başlattı. Bu kapsamda, F.C.B. ve A.A. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ANKARA