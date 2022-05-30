Bir evin çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu - Haberler

Bir evin çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu

ANKARA Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir evin çatı katında çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

Yangın, Ankara'nın Keçiören İlçesi Ufuktepe Mahallesi'ndeki bir evin çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle bir evin çatı katında yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Can kaybının olmadığı yangında evde maddi hasarlar meydana geldi. Yangını çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.