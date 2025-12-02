Yüzlerce kilo et ürünü boş araziye atıldı
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde boş bir arsaya bırakılan sucuk, kavurma ve salam gibi et ürünleri, bir vatandaş tarafından bulundu. Yetkililer, etlerin kimin tarafından ve ne amaçla bırakıldığını öğrenmek için çalışma başlattı.
Edinilen bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan boş bir araziye kimler tarafından ve ne amaçla bırakıldığı belirlenemeyen et ürünleri, bölgeden geçen bir vatandaş tarafından fark edildi.
YÜZLERCE KİLOLUK ET
Çok sayıda sucuk, kavurma ve salamın gelişigüzel şekilde atıldığını gören vatandaş, durumu cep telefonuyla kaydederek yetkili kurumlara ihbarda bulundu.
İhbar üzerine bölgeye ekiplerin yönlendirildiği, ürünlerin kimler tarafından bırakıldığının tespiti için çalışma başlatıldığı öğrenildi.