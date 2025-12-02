Haberler

Yüzlerce kilo et ürünü boş araziye atıldı

Yüzlerce kilo et ürünü boş araziye atıldı
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde boş bir arsaya bırakılan sucuk, kavurma ve salam gibi et ürünleri, bir vatandaş tarafından bulundu. Yetkililer, etlerin kimin tarafından ve ne amaçla bırakıldığını öğrenmek için çalışma başlattı.

  • Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde boş bir araziye atılmış çok miktarda sucuk, kavurma ve salam bulundu.
  • Et ürünlerinin kimler tarafından ve ne amaçla bırakıldığı belirlenemedi.
  • Ürünlerin kimler tarafından bırakıldığının tespiti için çalışma başlatıldı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından boş bir araziye atılmış çok miktarda sucuk, kavurma ve salam bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan boş bir araziye kimler tarafından ve ne amaçla bırakıldığı belirlenemeyen et ürünleri, bölgeden geçen bir vatandaş tarafından fark edildi.

YÜZLERCE KİLOLUK ET

Çok sayıda sucuk, kavurma ve salamın gelişigüzel şekilde atıldığını gören vatandaş, durumu cep telefonuyla kaydederek yetkili kurumlara ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye ekiplerin yönlendirildiği, ürünlerin kimler tarafından bırakıldığının tespiti için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBy lion:

tamam ne güzel ihtiyacı olan alsın cayırmarket

