Ankara'da Kayıp Şahıs Aracının 15 Metre İlerisinde Ölü Bulundu

Ankara'da bir gündür haber alınamayan Ramazan Göksu, Haymana'nın Sarıdeğirmen Mahallesi'nde kullandığı aracın 15 metre ilerisinde cansız bedenine ulaşıldı. İki çocuk babası olan Göksu'nun cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi, soruşturma devam ediyor.

Ankara'da, kendisinden bir gündür haber alınamayan Ramazan Göksu'nun yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Göksu'yu bulma çalışmalarının devam ettiği sırada bir vatandaşın ihbarı üzerine ekipler, Haymana'nın Sarıdeğirmen Mahallesi'ne yönlendirildi. Civarda yapılan aramalarda ilk olarak en son Göksu'nun kullandığı ve arkadaşı ait olduğu öğrenilen 06 FFZ 376 plakalı otomobil bulundu. Genişletilen çalışmalar neticesinde ekipler, aracın 15 metre ilerisinde Göksu'nun cansız bedenine rastladı. İki çocuk babası olduğu belirtilen Göksu'nun cenazesi incelemelerin ardından otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
