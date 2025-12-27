Haberler

Ankara'da binanın çatısı alev alev yandı

Etimesgut ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın, çevredeki vatandaşlarda panik yarattı. İlk bilgilere göre yangın, saat 16.30'da meydana geldi ve itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden olurken dumanlar gökyüzünü kapladı.

Edinilen bilgilere göre, saat 16.30 sıralarında, Etimesgut ilçesinde bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatıyı sararken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangının binanın diğer bölümlerine sıçramaması için yoğun çaba harcarken, ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
