Ankara'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre olay Yenimahalle ilçesi Akköprü Metro İstasyonu çıkışında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sonucu 2 kişi bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, şüphelilerin olayın ardından metro istasyonuna girerek kaçtıkları belirlendi. Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu, olaya karıştığı tespit edilen 3 şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan arandığı ve hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı