Ankara'da Bıçaklama Olayının Ardındaki Şok Görüntüler Ortaya Çıktı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Keçiören'de bıçaklanarak öldürülen Hakan Çakır'ın katil zanlılarının, daha önce başka bir kişinin kulağını kestiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde Hakan Çakır'ı bıçaklayarak öldüren zanlıların, daha önce bir başkasının kulağını kestiği görüntüler ortaya çıktı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 10 Ağustos'ta bıçaklanarak öldürülen Hakan Çakır'ın katil zanlılarının bir başka kişinin kulağını kestiği video ortaya çıktı. Görüntüler, sosyal medyada büyük tepki topladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti hakkında şiddet iddiası

Ünlü çift hakkında şok iddia! Komşular yaşananlara şahit oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Fındık Kurdu' Berna sahnede: Zaman onu bambaşka biri yaptı

Bir zamanların minik yıldızıydı! Şimdi sahnede bambaşka biri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.