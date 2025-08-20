Ankara'da Bıçaklama Olayının Ardındaki Şok Görüntüler Ortaya Çıktı
Ankara'nın Keçiören ilçesinde 10 Ağustos'ta bıçaklanarak öldürülen Hakan Çakır'ın katil zanlılarının bir başka kişinin kulağını kestiği video ortaya çıktı. Görüntüler, sosyal medyada büyük tepki topladı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa