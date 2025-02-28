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Arkadaşını bıçaklayıp 4'üncü kattan atladı

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Ankara'da psikolojik problemleri olduğu iddia edilen şahıs, arkadaşını bacağından bıçakladıktan sonra 4'üncü kattan atladı. Bıçaklanan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu, atlayan şahsın ise hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Görgü şahidi, "Birinin yere düştüğünü gördük. Düşen kişi ölü gibiydi. Ağzından köpükler geliyordu ve hareketsiz yatıyordu." dedi.

Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Mithatpaşa Caddesi'ndeki bir iş yerinde korkunç bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre; saat 14.30 sıralarında psikolojik problemleri olduğu iddia edilen M.Ç, henüz bilinmeyen bir nedenle arkadaşı A.C'yi bacağından bıçakladıktan sonra 4'üncü kattaki iş yerinin camından atladı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. A.C.'nin durumunun iyi olduğu, M.Ç.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

"DÜŞEN KİŞİ ÖLÜ GİBİYDİ"

Olaya tanık olan esnaflardan Orhan Ak, "Ses duyduk. Birinin yere düştüğünü gördük. Yukarıdan da birisi yere bakıyordu. Elinde kan lekeleri vardı. Muhtemelen kavga etmişlerdi. Düşen kişi ölü gibiydi. Ağzından köpükler geliyordu ve hareketsiz yatıyordu. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri geldi. İncelemeler yapıldı. Olaya karışanları tanımıyorum" dedi. Olayla ilgili incelemelerin devam ettiği aktarıldı.

Arkadaşını bıçaklayıp 4'üncü kattan atladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

piskolojisi bozuk insanlardan uzak durun hatta arkadaşlık yapmayın

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