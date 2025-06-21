Ankara'da Azot Gazı Sızıntısı: 2 İşçi Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Polatlı ilçesindeki lityum fabrikasında meydana gelen azot gazı sızıntısı sonucu 2 işçi yaşamını yitirdi, 8 işçi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'da fabrikadaki azot gazı sızıntısından etkilenen 10 işçiden 2'si hayatını kaybetti

ANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesinde yer alan lityum fabrikasında meydana gelen azot gazı sızıntısı nedeniyle 2 işçi hayatını kaybetti, 8 işçi gazdan etkilendi.

Olay, sabah 08: 30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Polatlı'nın Çekirdeksiz Mahallesi'nde yer alan 'Pomega' isimli lityum fabrikasındaki bakım çalışmaları sırasında azot gazı sızıntısı meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, UMKE, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sızıntıdan etkilenen işçilerden 31 yaşındaki Berat Yıldız ile 23 yaşındaki Abdülkadir Kaya hayatını kaybederken, gazdan etkilenen diğer 8 işçi ise hastanede müşahedeye alındı. Olayla ilgili Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, olay yerindeki incelemelerin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ NARGÜNER - 3.Sayfa
Jeff Bezos düğünü için Venedik'i kapattı! Organizasyon tüm şehri felç etti

Ünlü iş insanı düğünü için şehri kapattı! Halk ayaklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çağatay Ulusoy'a ikinci vatandaşlık Bulgaristan'dan

Çağatay Ulusoy'dan sürpriz hamle! Komşu ülkenin vatandaşlığını aldı
Hayatını kaybeden Nihal Candan'ın çocukluk fotoğrafı gündeme geldi

Yarışmada yayınlanan çocukluk fotoğrafı, ölümünün ardından gündem oldu
Fenerbahçe'de neler oluyor! Taraftar transfer beklerken takımın yıldızı da ayrılıyor

Taraftar transfer beklerken takımın yıldızı da ayrılıyor
Nihal Candan'ın ardından İrem Derici ve Derya Uluğ'dan sarsansıcı Anoreksiya itirafı

İki ünlü isim aynı kabusu yaşadı: Bir dilim ekmek için dua ettim
13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi

13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi
Tesadüfen bulunan ağaç Bartın'da heyecan yarattı: Yaşı 500'den fazla

Bir ilimizi heyecan sardı! Türkiye'nin en yaşlısı olabilir
Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat ağabeyi tarafından öldürüldü

Parti genel başkanı, ağabeyi tarafından öldürüldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.