Ankara'da seyir halindeki araçta yangın: 1 çocuk yaralandı

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde seyir halindeki bir otomobil alev aldı. Yangında, araçtaki bir kız çocuğu hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde seyir halindeki bir araç alev aldı. Otomobildeki 1 kız çocuğu hafif yaralandı.

Olay, Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki Ankara-Kırıkkale yolu üzerinde meydana geldi. İddialara göre 4 kişilik bir ailenin bulunduğu araç seyir halindeyken alev aldı. Ailenin güçlükle araçtan çıktığı yangında 1 kız çocuğu hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi. Sağlık ekibi ise hafif yaralanan kız çocuğunu ambulansla hastaneye kaldırdı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
