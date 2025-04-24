Ankara'da Aniden Bastıran Dolu Yağışı Sürücülere Zor Anlar Yaşattı
Ankara'da öğle saatlerinde etkili olan dolu yağışı, sürücülerin trafikte ilerlemekte zorluk çekmesine neden oldu. Polatlı'da kaydedilen görüntülerde, araçların dolu nedeniyle güçlükle hareket ettiği görüldü.
Ankara'da öğle saatlerinde aniden bastıran dolu yağışı nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorluk yaşadı.
Polatlı'da etkili olan dolu yağışı bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansırken, görüntülerde araçların güçlükle ilerlediği görüldü. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa