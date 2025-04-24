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Ankara'da Aniden Bastıran Dolu Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Ankara'da Aniden Bastıran Dolu Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Ankara'da öğle saatlerinde meydana gelen dolu yağışı, Yenimahalle ve Etimesgut'ta sürücülere ve vatandaşlara zorluklar yaşattı. Yağışın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Ankara'da aniden bastıran dolu yağışı birçok ilçede etkisini hissettirdi.

Ankara'da öğle saatlerinde meydana gelen sağanak beraberinde dolu yağışını da getirdi. Yenimahalle ve Etimesgut'ta etkili olan dolu nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, vatandaşlar günlük işlerini halletmek de aksaklık yaşadı. Yağışın akşam saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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