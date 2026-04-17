Ankara'da ambulans ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 4 Yaralı

Ankara'nın Sincan ilçesinde, ambulans ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Olay, Sincan ilçesi Akşemsettin Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Polatlı Caddesi ile Nergis Sokak kesişiminde, 06 FVD 481 plakalı hafif ticari araç ile 06 BBZ 108 plakalı ambulans çarpıştı. Kazada kamyonette yolcu konumunda bulunan G.A. ve ambulans şoförü M.Y., bir görevli ve bir vatandaş yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı