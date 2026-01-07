Haberler

Ankara'da alkol yüklü tırlar alev aldı

Ankara'da alkol yüklü tırlar alev aldı
Güncelleme:
Yenimahalle'deki Emniyet Yediemin Otoparkında park halindeki alkol yüklü tırlar alev aldı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Emniyet Yediemin Otoparkında alkol yüklü tırlar alev aldı.

Olay, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Ankara Emniyet Müdürlüğü Yediemin Otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir sebeple otoparkta park halinde duran alkol yüklü 7-8 tır alev aldı. Hızla şiddetlenen yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
