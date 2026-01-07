Ankara'da alkol yüklü tırlar alev aldı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Emniyet Yediemin Otoparkında alkol yüklü tırlar alev aldı.

Olay, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Ankara Emniyet Müdürlüğü Yediemin Otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir sebeple otoparkta park halinde duran alkol yüklü 7-8 tır alev aldı. Hızla şiddetlenen yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. - ANKARA