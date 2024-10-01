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Ankara'da Alçı Yükü Taşıyan Tırın Dorsesi Ayrıldı

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Ankara'nın Elmadağ ilçesinde alçı taşıyan bir tırın dorsesi yol üzerinde ayrıldı. Dorse içindeki alçılar yola savrulurken, bir otomobil bu alçılara çarptı. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmadı, soruşturma başlatıldı.

Ankara'da seyir halindeki tırın dorsesi ayrıldı

ANKARA - Ankara'nın Elmadağ ilçesinde alçı taşıyan tırın dorsesi ayrılarak yola savruldu.

Olay, akşam saatlerinde Elmadağ - Samsun yolu üzerinde meydana geldi. Alçı yüklü tırın dorsesi, henüz belirlenemeyen bir sebeple tırdan ayrıldı. Dorsenin içindeki alçılar yola savrulurken, aynı yönde ilerleyen 05 T 3509 plakalı bir otomobil bu alçılara çarptı. Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'da Alçı Yükü Taşıyan Tırın Dorsesi Ayrıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAKAN SARIBIYIK - 3.Sayfa

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