Haberler

Cenk Yiğiter'e yönelik silahlı saldırı davasında karar açıklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da akademisyen Cenk Yiğiter'in evinin önünde uğradığı silahlı saldırı davasında sanığa 5 yıl hapis cezası verildi, diğer iki sanığa da toplamda 3 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Ankara'da akademisyen Cenk Yiğiter'in evinin önünde uğradığı silahlı saldırıya ilişkin davada karar açıklandı. Saldırıyı gerçekleştiren sanığa toplam 5 yıl hapis ve 10 bin lira adli para cezası verilirken, 2 sanık ise 'olaya iştirak'ten 3 yıl 6'şar ay hapis ve 10'ar bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

20 Mayıs tarihinde akademisyen Cenk Yiğiter, ikametinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak yaralanmıştı. Olay sonrası başlatılan soruşturmada, saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla İkbal Önal gözaltına alınarak tutuklandı. Soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Önal ile birlikte silahı temin ettikleri öne sürülen Atillah Karapınar ve kardeşi Mehmet Karapınar hakkında "kasten yaralama" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından iddianame hazırladı.

Bugün Ankara 47. Asliye Ceza Mahkemesi'nde davanın karar duruşması görüldü. Mahkeme, sanık İkbal Önal'ı "silahla yaralama" suçundan 3 yıl hapis cezasına, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan ise 2 yıl hapis ve 10 bin lira adli para cezasına çarptırarak toplamda 5 yıl hapis cezası verdi. Ayrıca sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Sanık Atillah Karapınar ve Mehmet Karapınar hakkında ise "silahla yaralama suçuna iştirak"ten 1 yıl 6'şar ay, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan da 2'şer yıl hapis ve 10'ar bin lira adli para cezası olmak üzere toplamda 3 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Hakkında yakalama kararı olan Şeyma Subaşı paylaşımlarına devam ediyor

Şeyma Subaşı Instagram'da keyif çatmaya devam ediyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özel'e Avrupa'da soğuk duş! Hayranlık duyduğu lider 5 dakikasını bile ayırmadı

Hayranlık duyduğu lider 5 dakikasını bile ayırmadı
ATM'lerde yeni dönem! Yılbaşından itibaren ikiye ayrılacaklar

ATM'lerde yeni dönem! Yılbaşından itibaren ikiye ayrılacaklar
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
Sürpriz anlaşma! 3 gün önce istifa ettiği takıma geri dönüyor

Sürpriz anlaşma! 3 gün önce istifa ettiği takıma geri dönüyor
Özel'e Avrupa'da soğuk duş! Hayranlık duyduğu lider 5 dakikasını bile ayırmadı

Hayranlık duyduğu lider 5 dakikasını bile ayırmadı
Trafikte bunu yapanlar yandı! Ehliyetleri anında iptal edilecek

Trafikte bunu yapanlar yandı! Ehliyetleri anında iptal edilecek
PFDK'den Beşiktaşlı futbolcu El Bilal Toure'ye 2 maç ceza

PFDK'den Süper Lig devinin yıldızına 2 maç ceza! Taraftarlar tepkili
Gram altın 6 bin TL sınırını aştı

Altın durdurulamıyor! Tarihi rekor kırdı
Mahkeme, teğmenlerin kılıçlı yemin töreni için son sözü söyledi

Mahkeme, teğmenlerin kılıçlı yemin töreni için son sözü söyledi
Ahırda bir garip olay! Videosu olmasa kimse inanmaz

Ahırda bir garip olay! Videosu olmasa kimse inanmaz
Hindistan'da tapınakta izdiham: 3 ton adak yemeği dakikalar içinde yağmalandı

Binlerce kilodan dakikalar içinde hiçbir şey kalmadı
97 bin lira olan yoksulluk sınırı ile ilgili yorumu çok konuşulur

97 bin lira olan yoksulluk sınırı ile ilgili yorumu çok konuşulur
Resmi Gazete'de yayımlandı! Hastanelerde enfeksiyon kontrol komiteleri kuruluyor

Hastanelerde yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
title