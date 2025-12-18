Cenk Yiğiter'e yönelik silahlı saldırı davasında karar açıklandı

Ankara'da akademisyen Cenk Yiğiter'in evinin önünde uğradığı silahlı saldırıya ilişkin davada karar açıklandı. Saldırıyı gerçekleştiren sanığa toplam 5 yıl hapis ve 10 bin lira adli para cezası verilirken, 2 sanık ise 'olaya iştirak'ten 3 yıl 6'şar ay hapis ve 10'ar bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

20 Mayıs tarihinde akademisyen Cenk Yiğiter, ikametinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak yaralanmıştı. Olay sonrası başlatılan soruşturmada, saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla İkbal Önal gözaltına alınarak tutuklandı. Soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Önal ile birlikte silahı temin ettikleri öne sürülen Atillah Karapınar ve kardeşi Mehmet Karapınar hakkında "kasten yaralama" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından iddianame hazırladı.

Bugün Ankara 47. Asliye Ceza Mahkemesi'nde davanın karar duruşması görüldü. Mahkeme, sanık İkbal Önal'ı "silahla yaralama" suçundan 3 yıl hapis cezasına, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan ise 2 yıl hapis ve 10 bin lira adli para cezasına çarptırarak toplamda 5 yıl hapis cezası verdi. Ayrıca sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Sanık Atillah Karapınar ve Mehmet Karapınar hakkında ise "silahla yaralama suçuna iştirak"ten 1 yıl 6'şar ay, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan da 2'şer yıl hapis ve 10'ar bin lira adli para cezası olmak üzere toplamda 3 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi. - ANKARA