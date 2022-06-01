Ankara'da aç kalan ayı köye indi - Haberler

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Ankara'da aç kalan ayı köye indi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ankara'da aç kalan ayı köye indi Köy merkezine inen ayı cep telefonuyla görüntülendi Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Saray Mahallesine gece saatlerinde inen ayı köylüler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Ankara'da aç kalan ayı köye indi

Köy merkezine inen ayı cep telefonuyla görüntülendi

ANKARA - Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Saray Mahallesine gece saatlerinde inen ayı köylüler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Beypazarı ilçesine bağlı Saray Mahallesinde yiyecek aramaya çalışan bir ayının çöp konteynerini karıştırdığı anlar kameraya yansıdı. Dağlık orman bölgesinden köy merkezine inen ayılarınb sıkça görüldüğünü ifade eden mahalle halkı artık alıştıklarını bu durumu çok yadırgamadılarını belirtiyorlar.

Saray mahallesi'nde yaşayan emekli Hasan Acar, "köyümüzün yukarısında yaylalarımız var ve oralar 1800-2000 rakımlı bölgeler, ormanda haliyle vahşi yaban hayatından çeşitli hayvanlar yaşıyor. Ayılar kışın çoğu zaman köy merkezine iniyor. Yılkı atlarını da her an çevrede görmeniz mümkün. Onlarında yaşam alanı aynı zamanda buralar, beraber yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Seyit Çakır - 3. Sayfa

Beypazarı Ankara Saray 3. Sayfa Haberler

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