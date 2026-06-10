Haberler

Ankara'da 4 kumarhaneye baskın: 11 kişi suçüstü yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da Asayiş Şube Müdürlüğü'nün düzenlediği operasyonlarda 4 kumarhane basıldı, 11 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda ruhsatsız tabanca, altın, döviz ve oyun malzemeleri ele geçirildi.

Ankara'da Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlarda 4 kumarhaneye basın yapıldı. Operasyonlarda 11 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğine bağlı ekiplerce, Ankara'da kumar oynatan yerlere yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, kumar oynatarak haksız kazanç elde eden 4 kumarhanede 11 şüpheli suçüstü yakalandı. Operasyon sırasında zanlılar ışıkları kapatarak kimse yok görüntüsü vermeye çalıştı. Polis ekipleri, iş yerinin kapısı açılmayınca çilingirle girdi.

Yapılan aramalarda sözde dernek olarak faaliyet gösteren mekanda, ruhsatsız tabanca, 15 adet çeyrek altın, 197 bin 400 lira, 5 bin dolar, telsiz, kumandalar ve şarj aletlerinin yanı sıra çok sayıda iskambil kağıdı ve oyun malzemesi ele geçirildi. Bir şahsın 4 yıl aranması olduğu anlaşıldı. Polis gelmeden kameralarla izleyerek tedbir aldıkları kapıları kilitledikleri tespit edildi. 'Erkete' diye tabir edilen şahısların dışarıyı gözlemlediği bir dizi önlem aldıkları anlaşıldı.

Kumar oynamak için yer ve imkan sağlayan şahıslara, Türk Ceza Kanunu 228. maddesi gereğince soruşturma açıldı. Kumar oynayan şahıslara idari para cezası yazıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gece yarısı sıcak çatışma: ABD İran'ı vurdu, Tahran anında yanıt verdi

Gece yarısı çatışma! ABD İran'ı vurdu, Tahran 3 ülkeye birden saldırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu'nun genel merkezdeki konuşmasına 17 vekil katıldı

Vekillerin tercihi belli oldu! Bugün bir tanesi hayal kırıklığı yaşadı
ABİ'de şoke eden ayrılık! Afra Saraçoğlu'nun vedasının perde arkası

Şoke eden ayrılık! İşte ünlü oyuncunun vedasının perde arkası
Meteorolojiden 6 ile sağanak yağış uyarısı

Yaz geldi derken meteorolojiden kuvvetli sağanak yağış uyarısı
Bir zamanlar patrondu, artık sokaklarda yaşıyor

Bir zamanlar büyük bir patrondu, artık sokaklarda yaşıyor
Şarkıcı Çelik, konteynerlerden kağıt topladı

Ünlü şarkıcı, çöplerden kağıt topladı
Bahçelievler Belediye Başkanı, ruhsatsız iş yapan Suriyeli esnafın dükkanını mühürledi

Suriyeli esnafın dükkanına girer girmez talimatı verdi
Babasının 48 yaş küçük yeni aşkına Yasmin Erbil'den olay yorum

Mehmet Ali Erbil'e 48 yaş küçük sevgili! Yasmin Erbil'in yorumu olay