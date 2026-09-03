Davutoğlu hakkında hakaret soruşturması
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın TCK’nın 299/1. maddesi kapsamında Cumhurbaşkanına hakaret suçlaması ile hakkında soruşturma başlattığı feshedilen Gelecek Partisi’nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun 7 Eylül Pazartesi günü 15.00’te şüpheli sıfatıyla Ankara Adliyesinde ifade vereceği öğrenildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın TCK'nın 299/1. maddesi kapsamında Cumhurbaşkanına hakaret suçlaması ile hakkında soruşturma başlattığı feshedilen Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun 7 Eylül Pazartesi günü 15.00'te şüpheli sıfatıyla Ankara Adliyesinde ifade vereceği öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı