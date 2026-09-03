Haberler

Davutoğlu hakkında hakaret soruşturması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın TCK’nın 299/1. maddesi kapsamında Cumhurbaşkanına hakaret suçlaması ile hakkında soruşturma başlattığı feshedilen Gelecek Partisi’nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun 7 Eylül Pazartesi günü 15.00’te şüpheli sıfatıyla Ankara Adliyesinde ifade vereceği öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın TCK'nın 299/1. maddesi kapsamında Cumhurbaşkanına hakaret suçlaması ile hakkında soruşturma başlattığı feshedilen Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun 7 Eylül Pazartesi günü 15.00'te şüpheli sıfatıyla Ankara Adliyesinde ifade vereceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Silivri'de batan gemide bilirkişi raporu ortaya çıktı: Dümende 3. kaptan vardı, gözcü yoktu

Silivri'deki gemi kazasında ilk rapor çıktı: Dümendeki kaptan...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Venedik'e adım atar atmaz frikik verdi: Sydney Sweeney'nin dantelli büstiyeri olay oldu!

Venedik'e adım atar atmaz frikik verdi! Sydney Sweeney nefes kesti
Güllü’nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! Tanık olay anını canlandırdı

Güllü’nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! Tanık olay anını canlandırdı
Namazda akılalmaz olay! Tekmelediği kedi imamın başına çarptı

İmamın başına öyle bir şey geldi ki! Gerçeği kameradan öğrendi
Fenerbahçe'ye UEFA'dan kötü haber gelebilir

Kaç maç ceza alacak? İşte yanıtı
Ocak ayında maaşlar değişecek! Memur ve emeklinin ilk zam oranı belli oldu

İşte milyonların garantilediği maaş zammı! Tablo netleşiyor
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir golcü daha getiriyor

Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir golcü daha getiriyor
Yeni kazanç kapısı! Arkadaşlık yaparak saatine 1500 TL kazanıyorlar

Bu kadının yaptığı iş şaşırtıyor! Bakın saatte kaç para kazanıyor