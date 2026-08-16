38 Gözaltından 32 Tutuklama: Örgüt Lideri Kuriş de Tutuklandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın çıkar amaçlı Alihan Kuriş Suç Örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheliden 32’si hakkında tutuklama, 6’sı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın çıkar amaçlı Alihan Kuriş Suç Örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheliden 32'si hakkında tutuklama, 6'sı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Örgüt lideri Alihan Kuriş tutuklandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı