Haberler

38 Gözaltından 32 Tutuklama: Örgüt Lideri Kuriş de Tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın çıkar amaçlı Alihan Kuriş Suç Örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheliden 32’si hakkında tutuklama, 6’sı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın çıkar amaçlı Alihan Kuriş Suç Örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheliden 32'si hakkında tutuklama, 6'sı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Örgüt lideri Alihan Kuriş tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş tutuklandı

Süleymancıların lideri Alihan Kuriş hakkında karar verildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İtalyan profesör Beyoğlu'ndaki evinde ölü bulundu! Şüpheli ölüm soruşturması başlatıldı

İtalyan profesörün sır ölümü! Beyoğlu'ndaki evinde bulundu
3. kattan çıplak halde düşüp hayatını kaybetti

3. kattan çıplak halde düşüp hayatını kaybetti
Bir dönemin sonu! Türksat 3A devri kapandı, Türksat 4A yeni uydu ayarı nasıl yapılır?

Türksat 3A devri kapandı! Türksat 4A yeni uydu ayarı nasıl yapılır?
Fenerbahçe formalı çocuğa tribünde müdahale etmişti! Tribün zorbasına gözaltı kararı

Türkiye'nin tepki gösterdiği görüntüler sonrası harekete geçildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sayıda atama ve görevden alma kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sayıda atama ve görevden alma kararı
Fiziki altında yeni dönem: Karekod ile sahteciliğin önüne geçilecek

Altında yeni dönem başladı! Artık bu şekilde satılacak
CHP'li Yazgan'ı evinde ağırlayan kadından çok konuşulacak sözler: Belime sarılıp...

Türkiye gündemine oturan görüntü! Videodaki kadından olay sözler