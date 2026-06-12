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Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik oldu

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Aykut Çelik atandı. HSK kararnamesiyle Gökhan Karaköse'nin yerine getirilen atamada, ayrıca iki yeni başsavcı vekili de belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevine İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Aykut Çelik atandı.

HSK Birinci Dairesi'nin adli yargı kararnamesine göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Yargıtay üyeliğine atanan Gökhan Karaköse'nin yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Aykut Çelik atandı. Ayrıca Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Örücü ile Ankara Cumhuriyet Savcısı Ahmet Akdeniz, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine atandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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