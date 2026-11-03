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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında;

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında;

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında;

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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