Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Berna Laçin'e 'İzmir' paylaşımına soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Berna Laçin'e 'İzmir' paylaşımına soruşturma başlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, oyuncu Berna Laçin hakkında 'İzmir daha önce de işgal edildi, Korkma!' paylaşımı nedeniyle soruşturma başlattı. Soruşturma, TCK'nın 216. maddesindeki 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçu kapsamında yürütülüyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, oyuncu Berna Laçin hakkında sosyal medya hesabından yaptığı "İzmir daha önce de işgal edildi, Korkma!" şeklindeki paylaşımı nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçu kapsamında soruşturma başlattı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Berna Laçin'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım üzerine resen soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Laçin'in paylaşımında, "İzmir daha önce de işgal edildi, Korkma!" ifadelerini kullandığı belirtildi.
Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmanın, Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesinde düzenlenen "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçu kapsamında sürdürüldüğü bildirildi.