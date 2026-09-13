Ankara-Çankırı sınırında orman yangını

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi ile Çankırı'nın Çerkeş ilçesinin sınırında bulunan ormanlık alanda orman yangını başladı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara Kızılcahamam ile Çankırı Çerkeş sınırında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Yangının fark edilmesinin ardından bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına müdahale çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı