Ankara Çankaya'da arka kapağı açık ekmek kamyoneti trafiği tehlikeye soktuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Çankaya'da sabah saatlerinde ekmek dağıtımı yapan kamyonetin arka kapağı açık halde trafikte ilerlemesi trafiği tehlikeye soktu. Kasadaki kişinin açılıp kapanan kapak nedeniyle defalarca düşme tehlikesi atlattığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Ankara'da arka kapağı açık halde trafikte ilerleyen ekmek kamyoneti cep telefonu kamerasına yansıdı.
Çankaya ilçesinde sabah saatlerinde ekmek dağıtımı yapan bir kamyonetin arka kapağı açık şekilde ilerlemesi, trafiği tehlikeye soktu. Kamyonetin kasasındaki kişinin, seyir sırasında açılıp kapanan arka kapak nedeniyle defalarca düşme tehlikesi atlattığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı