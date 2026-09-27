Ankara Akyurt'ta polisten kaçan ehliyetsiz sürücüye 240 bin lira ceza kesildi

Ankara'nın Akyurt ilçesinde polisin "dur" ihtarına duymayan sürücüye 240 bin lira idari para cezası uygulandı.

Akyurt'ta Timurhan Mahallesi'nde şüpheli bir aracı durdurmak isteyen Akyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Şubesi ekipleri, sürücünün "dur" ihtarına uymaması üzerine takibe başladı. Polisten kaçan araç, Yıldırım Mahallesi Köroğlu Caddesi'nde başka bir araca çarparak durdu. Araçta bulunan 4 şüpheliden biri olay yerinden kaçarken, ekiplerin çalışması sonucu çarşı bölgesinde yakalandı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüye 'dur' ihtarına uymaması ve ehliyetsiz araç kullanması nedeniyle toplam 240 bin lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı