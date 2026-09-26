Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği, Tarakcı'nın sosyal medya hesabına erişim engeli getirdi

Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği, Tarakcı'nın sosyal medya hesabına erişim engeli getirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği, gazeteci Ali Tarakcı'nın sosyal medya hesabına erişim engeli kararı verdi. Başsavcılığın talebiyle alınan karar, bakanın istifa edeceğine ilişkin paylaşımla piyasaları manipüle ettiği gerekçesiyle verildi ve Siber Güvenlik Başkanlığı'na iletildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği, gazeteci Ali Tarakcı'nın sosyal medya hesabına erişim engeli getirilmesine karar verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği "Çok önemli bir bakan Cuma günü istifa edecek" paylaşımı yaparak piyasaları manipüle eden gazeteci Ali Tarakcı'nın sosyal medya hesabına erişim engeli kararı verdi. Karar, gereği yerine getirilmek üzere Siber Güvenlik Başkanlığı'na iletildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı