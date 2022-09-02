Türkiye'nin talebi üzerine Interpolce hakkında kırmızı bülten çıkarılan Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı firari emekli albay Mustafa Levent...
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Türkiye'nin talebi üzerine Interpolce hakkında kırmızı bülten çıkarılan Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Bulgaristan'da yakalandı.
Türkiye'nin talebi üzerine Interpolce hakkında kırmızı bülten çıkarılan Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Bulgaristan'da yakalandı
Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - 3. Sayfa