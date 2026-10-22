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Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi başörtülü hakimi reddeden avukatı beraat ettirdi

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Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, başörtülü hakimi reddeden avukatın beraatine karar verdi. Mahkeme, 'görevi kötüye kullanma' ve 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçlarında yasal unsurların oluşmadığı gerekçesiyle beraat verdi.

Davada hakimin başörtülü olması nedeniyle 'reddihakim' talebinde bulunan sanık avukat Alperen Demirdiş, 'görevi kötüye kullanma' ve 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçlarından yargılandığı davada beraat etti.

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Alperen Demirdiş yer almazken, sanık avukatı hazır bulundu. Önceki celse cumhuriyet savcısının açıkladığı mütalaaya karşı savunma yapan sanık avukatı, müvekkilinin taleplerinin, savunma görevini yerine getirmesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunarak beraat talebinde bulundu. Savunmanın ardından kararını açıklayan mahkeme, yüklenen suçların yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle Demirdiş'in her iki suçtan beraatine karar verdi.

Olayın geçmişi

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame kapsamında, avukat Alperen Demirdiş'in, Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 14 Mayıs 2024'te görülen uyuşturucu ticareti dosyasında tutuklu sanık avukatı olduğu belirtildi. Demirdiş'in, mahkeme başkanı ve üye hakimin başörtülü olmasının laiklik ilkesine aykırı bulduğunu ifade ederek 'reddihakim' talebinde bulunduğu aktarıldı. İddianamede, başörtüsü takmanın kanunda düzenlenen hakimin davaya bakamayacağı haller ve hakimin reddi sebepleri arasında bulunmadığı kaydedildi. Demirdiş'in, 'görevi kötüye kullanma' ve 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçlarından 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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