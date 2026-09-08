Adıyaman'da meydana gelen anız yangını korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Terman Köyü yakınlarında anız yangını meydana geldi. Yükselen alevleri ve dumanları şehir merkezinden gören vatandaşlar, bir anlık korkuya kapılarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine itfaiye ekipleri, sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı