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Anız yangını ağaçlara sıçramadan söndürüldü

Anız yangını ağaçlara sıçramadan söndürüldü
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Adıyaman’da meydana gelen anız yangını, ağaçlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Adıyaman'da meydana gelen anız yangını, ağaçlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman-Kahta karayolu Hasancık mevkii yakınlarında anız yangını meydana geldi. Belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın hızla büyüdü. Yangının çıktığı bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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