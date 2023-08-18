Andırın'da kayıp kişinin cesedi bulundu

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde kayıp olarak aranan Teyfik Erkek'in cesedi kayalık alanda bulundu. Jandarma, AFAD ve STK'lere ait arama kurtarma ekipleri tarafından yapılan aramada Erkek'in cansız bedenine ulaşıldı. Ceset otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.