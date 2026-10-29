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Andhra Pradesh'te Arnab Kasırgası'nda can kaybı 6'ya yükseldi

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Andhra Pradesh yetkilisi, doğu kıyılarını vuran Arnab Kasırgası'nda can kaybının 6'ya yükseldiğini açıkladı. Kasırgada ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi, onlarca ev hasar gördü; Başbakan Naidu en az 15 bin direğin zarar gördüğünü belirtti.

Hindistan'ın doğu kıyılarını vuran Arnab Kasırgası'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

Hindistan'ın doğu kıyılarını vuran Arnab Kasırgası'nda can kaybı arttı. Andhra Pradesh eyalet yönetiminden bir yetkili, kasırgada hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldiğini aktardı.

Kasırga nedeniyle çok sayıda ağaç ve elektrik direği devrildi, onlarca ev hasar gördü. Eyalet Başbakanı Chandrababu Naidu, kasırga nedeniyle en az 15 bin elektrik direğinin hasar gördüğünü belirterek, Konaseema ve Batı Godavari bölgeleri dışında eyaletin büyük bölümünde elektrik arzının yeniden sağlandığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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