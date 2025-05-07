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Anayasa Mahkemesi, Hayvanları Koruma Kanunu'ndaki Değişikliğe İptal Talebini Reddetti

Anayasa Mahkemesi, Hayvanları Koruma Kanunu'ndaki Değişikliğe İptal Talebini Reddetti
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Anayasa Mahkemesi, CHP'nin Sahipsiz Sokak Hayvanları ile ilgili başvurusu üzerine 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un iptal talebini reddetti.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebini reddetti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 17 maddeden oluşan 7527 sayılı 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 16 maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebiyle AYM'de dava açtı. Başvuruyu esastan görüşerek karara bağlayan AYM Genel Kurulu,, kanunun iptal talebini reddetti. Yüksek Mahkeme bazı maddelerin iptal talebini oy birliğiyle, bazı maddelerin iptal talebini ise oy çokluğuyla reddetti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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