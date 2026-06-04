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Uyuşturucu taciri yakalanıp tutuklandı

Uyuşturucu taciri yakalanıp tutuklandı
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Mersin'in Anamur ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheli V.O., polis operasyonuyla yakalanarak tutuklandı. Operasyonda sentetik ecza ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Mersin'in Anamur ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli yakalanıp tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Anamur Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Polisin çalışmasında belirlenen uyuşturucu madde satıcısı V.O. ile birlikte 1 şüpheli daha düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan V.O'nun üzerinde ve adresinde yapılan aramada 332 adet sentetik ecza ile 84 gram uyuşturucu madde ile suçtan elde edilen bir miktar para ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli V.O. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Diğer şüpheli D.K. hakkında ise uyuşturucu madde kullanmaktan adli işlem yapıldığı, yaklaşık 6 gram bonzai ele geçirildiği öğrenildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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