Anadolu Otoyolu'nda Hafif Ticari Araçta Yangın Çıktı
Kurtköy gişelerinden çıkan hafif ticari araçta motor kısmından kaynaklanan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Araç kullanılamaz hale geldi, yaralanan ise olmadı.
Anadolu Otoyolu Kurtköy gişelerinden çıktıktan kısa süre sonra seyir halindeki hafif ticari araçta yangın çıktı. Alevlere teslim olan araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Olay, öğle saatlerinde Kurtköy'de meydana geldi. İddiaya göre, gişelerden çıkan hafif ticari aracın motor kısmından henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükseldi. Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.
Araç kullanılamaz hale gelirken, yangında yaralanan olmadı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa