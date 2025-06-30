Anadolu Otoyolu'nda Feci Kaza: 7 Yaralı

Anadolu Otoyolu'nda Feci Kaza: 7 Yaralı
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Düzce'de Anadolu Otoyolu'nda bir tırın minibüse çarpması sonucu 7 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, yürek burkan anlar yaşattı.

Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde meydana gelen kazada, İstanbul'dan Ankara istikametine giden tır, aynı istikamette gitmekte olan minibüse arkadan çarptı. Kazada minibüste bulunan 7 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle yolun kenarına savrulan yaralıların inlemeleri ise yürekleri sızlattı.

Kaza, gece saatlerinde Anadolu Otoyolu Gümüşova Rampaları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.A.'nın kullandığı 17 KP 666 plakalı BMC marka tır, önünde seyreden A.D. idaresindeki 60 ZS 367 plakalı minibüse arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yol kenarına savrulan minibüs bariyerlere vurarak durabildi. Bu sırada minibüste yolcu olarak bulunan 7 kişi yolun kenarına savruldu. Yoldan geçen diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve otoyol jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralıların inlemeleri yürekleri sızlattı

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yolun kenarına savrulan yaralılara ilk müdahalelerini yaptı. Bu sırada birçok yaralı ise canlarının yanması nedeniyle sağlık ekipleri müdahale ederken acı acı inlediler. Yaralıların inlemesi ise yürekleri sızlattı.

Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslar ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesine ve Düzce Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili olarak jandarma ekipleri inceleme başlattı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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