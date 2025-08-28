Anadolu Otoyolu'nda Devrilen Otomobilde 6 Yaralı

Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde devrilen otomobilde 6 kişi yaralandı.

Kaza Anadolu Otoyolu Yayakbaşı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Düzce'den İstanbul'a seyir halinde olan Ö.G. idaresindeki otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında Yayakbaşı mevkiinde devrildi. Kazayı gören güzergah üzerinde ki araç sürücüleri durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler araç içerisinden sürücü Ö.G. ile birlikte aynı aileden K.G, Y.G, U.G, E.G ve E. G.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından Düzce'de ki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebi ile İstanbul istikameti tek şeritten verilirken aracın kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. - DÜZCE