Anadolu Otoyolu'nda Devrilen Otomobilde 6 Yaralı
Düzce geçişinde meydana gelen kazada otomobil devrildi, 6 kişi yaralandı. İlk müdahale olay yerinde yapılarak yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde devrilen otomobilde 6 kişi yaralandı.

Kaza Anadolu Otoyolu Yayakbaşı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Düzce'den İstanbul'a seyir halinde olan Ö.G. idaresindeki otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında Yayakbaşı mevkiinde devrildi. Kazayı gören güzergah üzerinde ki araç sürücüleri durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler araç içerisinden sürücü Ö.G. ile birlikte aynı aileden K.G, Y.G, U.G, E.G ve E. G.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından Düzce'de ki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebi ile İstanbul istikameti tek şeritten verilirken aracın kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
