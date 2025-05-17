Ambulansa yol vermeyen düğün konvoyundaki sürücülere 49 bin 810 lira ceza

Ambulansa yol vermeyen düğün konvoyundaki sürücülere 49 bin 810 lira ceza
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Ankara Valiliği, bir ambulansa yol vermeyen düğün konvoyunda bulunan sürücülere 49 bin 810 lira idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Ankara Valiliği, bir ambulansa yol vermeyen düğün konvoyunda bulunan sürücülere 49 bin 810 lira idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Ankara Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bu gün bazı sosyal medya hesaplarında 'Konya Yolu Aşti istikametinde saat 13.05 sıralarında ambulansa yol vermeyen düğün konvoyu' paylaşımı ile ilgili yapılan çalışma sonucu trafik kurallarını ihlal eden araçlar tespit edilerek trafik ekiplerimizce yakalanmış olup, yapılan inceleme ve kontroller sonucunda olayla ilgili araçların sürücülerine, 'Sürücü Belgesiz Araç Kullanmak', 'Muayenesiz Araç Kullanmak', 'Trafikte Yol Kapatmak ve Yavaşlatmak', 'Saygısızca Araç Kullanmaktan', 49 bin 810 lira idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca söz konusu şahıslar trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten adli işlem yapılmak üzere Çankaya Şehit Mustafa Düzgün Polis Merkez Amirliğine sevk edilmiş olup şahıslara ait araçlardan 3'ü trafikten menedilmiştir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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