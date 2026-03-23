Lüleburgaz'da ambulansın çarptığı yaya yaralandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde hasta taşıyan ambulansın çarptığı yaya yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, E5 Karayolu Kurtuluş Camii mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki ambulans yoldaki yayaya çarptı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde ilk müdahalesi sonrası gelen ikinci ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan ilk ambulansın ise görevine devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı